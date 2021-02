Ο Ιταλός Ματέο Μπερετίνι θα είναι ο επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στο Australian Open.

O 24χρονος που είναι στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε στον 3ο γύρο με 7-6 (1), 7-6 (5), 7-6 (5) σε 3 ώρες του Κάρεν Κατσάνοφ και την Δευτέρα θα παίξει για τον 4ο γύρο με τον Έλληνα τενίστα.

Οι δυο τους έχουν συναντηθεί άλλες δυο φορές και στις δυο με νικητή τον Στέφανο Τσιτσιπά. Στο Australian Open 2019 και στον 1ο γύρο ο Έλληνας τενίστας είχε επικρατήσει με 6-7 (3), 6-4 6-3, 7-6 (4).

Το πρώτο τους παιχνίδι ήταν για τα προκριματικά του US Open 2017 και ο Τσιτσιπάς είχε νικήσει με 6-7(6), 7-6(4), 7-6(2).

Sweet relief @MattBerrettini battled through a side complaint to defeat Khachanov in three tense sets 7-6 7-6 7-6 #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/Kf897Jn0Gm

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 13, 2021