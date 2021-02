Το ότι η συμπεριφορά του Νικ Κύργιου κατά διάρκεια των αγώνων είναι προς συζήτηση είναι γνωστή χρόνια τώρα και στην πρεμιέρα του στο Australian Open για άλλη μια φορά τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν πάνω του.

Κατά την διάρκεια του πρώτου σετ του αγώνα με τον Φρεντερίκο Φερέιρα Σίλβα επιτέθηκε στα μέλη του box του, αρχικά φωνάζοντάς τους να ξυπνήσουν για να του πουν κάτι όταν έγινε μπρέικ από τον αντίπαλό του και στη συνέχεια για να απομακρυνθεί κάποια γυναίκα από τον συγκεκριμένο χώρο. «Πες στην κοπέλα σου να φύγει από το box μου»!

Πάντως, το περιστατικό αυτό δεν τον εμπόδισε να κατακτήσει το πρώτο σετ με 6-4.

Δείτε το περιστατικό με τα νεύρα του Κύργιου:

Kyrgios is such a loose unit.. I need the cameras to pan out n show us who’s girlfriend it is lmao pic.twitter.com/AVBDuH0ey2

— Lami (@sonnylami) February 8, 2021