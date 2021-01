Ιστορία έγραψε στη Ντόχα ο Κάρλος Αλκαράζ.

Ο Ισπανός τενίστας προκρίθηκε μετά από 3 νίκες στα προκριματικά στο κυρίως ταμπλό του Australian Open και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που έχει γεννηθεί το 2003 και τα καταφέρνει.

Ο 17χρονος πριν από ένα χρόνο ήταν στο Νο490 και σήμερα είναι στο Νο135 έχοντας κερδίσει και 5 τίτλους (3 Challenger, 2 ITF).

Για να φτάσει στο κυρίως ταμπλό του Australian Open το οποίο αρχίζει στις 8 Φεβρουαρίου απέκλεισε τον Filip Horansky, τον Evgeny Karlovskiy και στον καθοριστικό 3ο αγώνα κέρδισε με 6-2, 6-3 τον Hugo Delien που είναι στο Νο111.

History will be made at the #AusOpen

@alcarazcarlos03 is the first male player born in 2003 to qualify for a Grand Slam main draw.

Just 17 years old. Wow. pic.twitter.com/6qVkS7fLSk

— ATP Tour (@atptour) January 13, 2021