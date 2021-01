Australian Open: Προκρίθηκε αλλά αποκλείστηκε λόγω covid-19 ο Κούντλα

Έκτός Australian Open λόγω covid-19 έμεινε ο Ντένις Κούντλα.

Ο Αμερικανός τενίστας ταξίδεψε στο Κατάρ για να παίξει στα προκριματικά του ΑΟ και αντιμετώπισε τον Έλιοτ Μπεντχετρίτ (Μαρόκο) στον 1ο γύρο.

Ενώ ο αγώνας ήταν στο 6-4, 5-3 υπέρ του Αμερικανού, οι διοργανωτές ενημέρωσαν ότι το τεστ covid-19 του ήταν θετικό, αλλά αποφασίστηκε να συνεχίζουν να παίζουν οι δυο αθλητές. Ο Κούντλα επικράτησε με 6-4, 6-3 αλλά εν συνεχεία ανακοινώθηκε ο αποκλεισμός του.

Από την άλλη ο Μαροκινός εξέφρασε δημόσια παράπονα γιατί συνεχίστηκε ο αγώνας και αποκλείστηκε... Κερδισμένος ήταν ο Ντέιν Σουίνι που ήταν ο επόμενος αντίπαλος του Κούντλα.

Φυσικά ο Κούντλα μπήκε σε καραντίνα και αναμένουμε και την απόφαση για τον Μαροκινό.

This is weird

Elliot Benchetrit, who lost to Denis Kudla 6-4 6-3 in the AO qualifying R1, says that news that Kudla tested positive to COVID broke out at 5-3 in the second set...

...and Benchetrit was told later that if he had won the game for 5-4, he would have been through? pic.twitter.com/Dw4vRlPdTt

— Bastien Fachan (@BastienFachan) January 11, 2021