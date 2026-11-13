Η Ελλάδα θα φιλοξενηθεί από τη Σλοβενία στο Μάριμπορ τον Φεβρουάριο για τα Play-offs του World Group I του Davis Cup 2027.

Σε κλειστό γήπεδο με σκληρή επιφάνεια στο Μάριμπορ θα παιχθεί το tie ανάμεσα στη Σλοβενία και την Ελλάδα, στο πλαίσιο των Play-offs του World Group I του Davis Cup 2027.

Η ομοσπονδία της Σλοβενίας ανακοίνωσε την έδρα των αγώνων, που θα γίνουν το διήμερο 5 και 6 Φεβρουαρίου 2027 και είναι το στο Tenis Klub Branik. Η σύνθεση της εθνικής ομάδας θα ανακοινωθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Η νικήτρια ομάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στα Qualifiers για την τελική φάση του Davis Cup, ενώ η ηττημένη θα υποβιβαστεί στο World Group II της διοργάνωσης.



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