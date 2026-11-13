Ελλάδα: Στο Μάριμπορ με τη Σλοβενία τον Φεβρουάριο για το Davis Cup
Σε κλειστό γήπεδο με σκληρή επιφάνεια στο Μάριμπορ θα παιχθεί το tie ανάμεσα στη Σλοβενία και την Ελλάδα, στο πλαίσιο των Play-offs του World Group I του Davis Cup 2027.
Η ομοσπονδία της Σλοβενίας ανακοίνωσε την έδρα των αγώνων, που θα γίνουν το διήμερο 5 και 6 Φεβρουαρίου 2027 και είναι το στο Tenis Klub Branik. Η σύνθεση της εθνικής ομάδας θα ανακοινωθεί τον Ιανουάριο του 2027.
Η νικήτρια ομάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στα Qualifiers για την τελική φάση του Davis Cup, ενώ η ηττημένη θα υποβιβαστεί στο World Group II της διοργάνωσης.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα
- Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2027: Έναρξη αγώνων στις 13:00.
- Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2027: Έναρξη αγώνων στις 11:00.
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