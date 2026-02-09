Αδιανόητο σκηνικό: Τενίστας πανηγύρισε προκλητικά και αποχώρησε με μπουκάλια και συνοδεία αστυνομίας!

Ο Νικολάς Μεχία, αναγκάστηκε να συνοδευτεί εκτός γηπέδου από την αστυνομία, αφού ο προκλητικός πανηγυρισμός του εξόργισε τους οπαδούς, που βρίσκονταν στο γήπεδο.

Ο Νίκολας Μεχία από την Κολομβία αντιμετώπισε χθες το απόγευμα (08/02) τον Μαροκινό Ρέντα Μπενάνι, με στόχο ένα εισιτήριο στα Play-Offs του πρώτου ομίλου του τουρνουά τένις ανδρών, Davis Cup.

Πιο συγκεκριμένα η αναμέτρηση, η οποία διεξήχθη στην Καζαμπλάνκα, ήταν αρκετά τεταμένη, με την ένταση να γίνεται διακριτή τόσο στις κερκίδες όσο και στο τερέν, καθώς κάθε φορά που ο Κολομβιανός αθλητής ετοιμαζόταν να σερβίρει, αποδοκιμαζότανε και παρενοχλούνταν από την εξέδρα των γηπεδούχων.

Όμως, ο Μεχία διατήρησε την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό του, και ολοκλήρωσε τον αγώνα, τον οποίο μάλιστα νίκησε με 2-1 στα σετ (6-1, 4-6, 6-2), χαρίζοντας στην Κολομβία μια συνολική νίκη με 3-1, εξασφαλίζοντας την θέση της στα πλέι οφ του Παγκοσμίου Ομίλου Ι τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ο 25χρόνος τενίστας, θέλοντας να απαντήσει στις αποδοκιμασίες των οπαδών, πανηγύρισε προκλητικά βάζοντας το δάχτυλό του στα χείλη του, κάνοντας μία χειρονομία σιωπής προς τις κερκίδες, η οποία εκνεύρισε αρκετά τον μαροκινό πάγκο.

Η ένταση κλιμακώθηκε με μία λεκτική αψιμαχία μεταξύ των δύο ομάδων, προτού οι θεατές αρχίσουν να συμμετέχουν και εκείνοι στον καυγά, πετώντας μπουκάλια προς την μεριά του Μεχία και της υπόλοιπης κολομβιανής αποστολής.

Λόγω ανησυχιών για πιθανούς κινδύνους, οι διοργανωτές αποφάσισαν να βάλουν την αστυνομία να συνοδεύσει την κολομβιανή αντιπροσωπεία στο ξενοδοχείο της, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλειά και η σωματική της ακεραιότητα και να αποφευχθούν περαιτέρω αντιπαραθέσεις.