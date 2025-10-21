Η Άννα Κουρνίκοβα δημοσίευσε φωτογραφία μετά από 3 χρόνια και ουδείς την αναγνώρισε
Η Άννα Κουρνίκοβα, η θρυλική τενίστρια που αποσύρθηκε από τα κορτ μόλις στα 22 της και σήμερα είναι 44 ετών, έκανε μια σπάνια εμφάνιση στα social media, δημοσιεύοντας την πρώτη της φωτογραφία έπειτα από τρία ολόκληρα χρόνια.
Η πάντα λαμπερή πρώην αθλήτρια, που εδώ και χρόνια ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στο πλευρό του Ισπανού τραγουδιστή Ενρίκε Ιγκλέσιας, μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακόλουθούς της μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή, το φετινό της Halloween, ντυμένη… κίτρινο κοτοπουλάκι!
Δίπλα της, τα τρία παιδιά της με τον Ενρίκε, ο Νίκολας, η Λούσι και η Μαίρη, έκλεψαν την παράσταση. Οι δίδυμες κόρες της εμφανίστηκαν ντυμένες κολοκύθες, ενώ ο γιος της φόρεσε τη φανέλα του Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνοντας πως μάλλον έχει πάρει κάτι από το ισπανικό ταμπεραμέντο του πατέρα του.
Η φωτογραφία έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, καθώς είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τη Ρωσίδα σταρ από το 2022. Η Κουρνίκοβα, που υπήρξε παγκόσμιο φαινόμενο στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και έφτασε ως το Νο. 8 της παγκόσμιας κατάταξης, έχει αφήσει πίσω της τη δημοσιότητα και έχει αφιερωθεί πλήρως στην οικογένεια και τη ζωή της στο Μαϊάμι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.