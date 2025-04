Κάρλος Αλκαράθ στη Netflix: Στο παιδικό του δωμάτιο με τα τρόπαιά του (vids)

Απολαύστε τον Κάρλος Αλκαράθ έξω από τα κορτ στα τρία επεισόδια του ντοκιμαντέρ «Carlos Alcaraz: My Way» που ετοίμασε η Netflix.

Ο Κάρλος Αλκαράθ είναι μόλις 21 ετών. Θέλει όμως επίσης να γίνει ο καλύτερος τενίστας στην ιστορία. Από τις 23 Απριλίου, έχετε την ευκαιρία να δείτε όλα όσα διακυβεύονται εκτός γηπέδου στο ντοκιμαντέρ «Carlos Alcaraz: My Way», όπως το παρουσιάζει η Netflix.

Στην παρουσίαση του ντοκιμαντέρ o Ισπανός τενίστας, κάτοχος ήδη τεσσάρων Grand Slam, εξήγησε: «Νομίζω ότι θα δεις μια πιο προσωπική πλευρά μου. Θα δεις πού κοιμάμαι, στο σπίτι μου, με τους γονείς μου... Θα δεις πώς είμαι ως άνθρωπος, εκτός γηπέδου, με τους φίλους μου, πώς είμαι μαζί τους... Στο τέλος στο σπίτι συμπεριφέρομαι και με έναν τρόπο, ελπίζω άθελά μου να σε δω και να είμαι πιο κοντά».

«Στην Ίμπιθα... Δεν πρόκειται να σου πω ψέματα. Είναι πάρτι και βγαίνω. Πήγα εκεί για να περάσω καλά. Δεν ξέρω αν είναι σωστό να το πω έτσι, αλλά βγήκα έξω. Το αξιοποίησα στο έπακρο. Επιστρέφοντας στα κορτ νίκησα στο Queen's και στο Wimbledon. Δεν λέω ότι κέρδισα επειδή πέρασα καλά στο πάρτι» εξιστορεί ο Αλκαράζ στο 2ο επεισόδιο.

