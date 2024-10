H Ελλάδα εντός έδρας με την Αίγυπτο στο Davis Cup

Η εθνική ομάδα θα φιλοξενήσει την Αίγυπτο με στόχο την επιστροφή της στο World Group I του Davis Cup.

H Αίγυπτος θα είναι το εμπόδιο που θα κληθεί να αντιετωπίσει η εθνική ομάδα στα πλαίσια των play-off του World Group I στο Davis Cup.

Μετά την κλήρωση που έγινε η Ελλάδα θα είναι γηπεδούχος στο ζευγάρι, τα παιχνίδια θα διεξαχθούν είτe στις 31 Ιανουαρίου και 1η Φεβρουαρίου ή από την 1η έως τις 2 Φεβρουαρίου, σε έδρα και επιφάνεια που θα αποφασίσει η Ελλάδα.

Πριν από λίγες μέρες η εθνική ομάδα είχε αγωνιστεί στο World Group I, με αντίπαλο τη Σερβία στο Βελιγράδι. Αν η Εθνική μας πάρει τη σειρά εναντίον της Αιγύπτου, θα προκριθεί ξανά στο World Group I.

