Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από δύο ημέρες απουσίας από το τουρνουά επίδειξης στο Αμπου Ντάμπι, θα παίξει σήμερα στο μεικτό του τελικού με την Πάουλα Μπαντόσα.

Οι Kites, όπως ονομάζεται η ομάδα των Στέφανου Τσιτσιπά, Πάουλα Μπαντόσα, Αρίνα Σαμπαλένκα και Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, αντιμετωπίζει σήμερα (16:00) στον τελικό τους Eagles (Μεντβέντεφ, Ρούμπλεφ, Αντρέεβα, Κένιν), με τον Ελληνα τενίστα να έχει δηλωθεί κανονικά.

Συγκεκριμένα, αν δεν αλλάξει κάτι, θα αγωνιστεί ξανά στο μεικτό μαζί με την σύντροφό του, Πάουλα Μπαντόσα, με τους Μεντβέντεφ και Αντρέεβα να είναι αντίπαλοι.

Elevate your excitement! Eagles vs Kites in the Meteora World Tennis League Final at 6 PM GST. Swipe to see the Order of Play for today! #WTL #WorldTennisLeague #MeteoraDevelopers #Day4 #EaglesVsKites #WTA #ATP #Tennis #AbuDhabi #UAE pic.twitter.com/HR4jUasa4s