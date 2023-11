Ο Νταβίντ Ναλμπαντιάν παραδέχθηκε πως παρακολουθούσε με κρυφή κάμερα την πρώην σύντροφό του και κατηγορείται για για σεξουαλική παρενόχληση και παραβίαση ιδιωτικότητας.

Ο Νταβίντ Ναλμπαντιάν αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση από την πρώην σύντροφό του, χρησιμοποιώντας κρυφή κάμερα σε αεραγωγό του διαμερίσματός τους.

Η Αρατσέλι Τοράδο, μοντέλο από το Ροζάριο, κατηγόρησε τον πρώην Αργεντινό τενίστα για σεξουαλική παρενόχληση και παραβίαση ιδιωτικότητας, αφού εντόπισε κρυφή κάμερα στο διαμέρισμά της.



Ο 41χρονος Ναλμαπντιάν, πρώην Νο.3 στο κόσμο, παραδέχθηκε με ηχητικό ντοκουμέντο πως τοποθέτησε την κάμερα, αλλά όπως ισχυρίστηκε ότι δεν είχε δει ποτέ τίποτα επειδή η συσκευή δεν λειτουργούσε.

Ο Ναλμπαντιάν και η Τοράδο είχαν σχέση από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2023. Η καταγγελία της Τοράδο αρχειοθετήθηκε αρχικά από την εισαγγελία λόγω έλλειψης στοιχείων, στη συνέχεια όμως, μετά και τα νέα δεδομένα με το ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο δικηγόρος της η υπόθεση άνοιξε και πάλι.

Here is the video of Nalbandian's ex-girlfriend and her brother finding the camera hidden in a ventilator https://t.co/oVcFwHaOA8 pic.twitter.com/j4SMTzb9Fx