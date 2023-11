Η Φινλανδία πέτυχε την ανατροπή απέναντι στον Καναδά με 2-1 και για πρώτη φορά θα παίξει στα ημιτελικά στο Davis Cup.

Η Φινλανδία είναι η πρώτη χώρα που εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά του Davis Cup, που άρχισε στη Μάλαγα.

Το Final 8 ξεκίνησε στην πόλη της Ισπανίας στα παράλια της Μεσογείου, με τη Φινλανδία να νικά τον Καναδά με 2-1 και να πανηγυρίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση στα ημιτελικά.

Ο Μίλος Ράονιτς νικώντας τον Πάτρικ Καουκαβάλτα με 6-3, 7-5 χάρισε την πρώτη νίκη στον Καναδά, αλλά μετά όλα γύρισαν τούμπα.

Στο 2ο παιχνίδι ο Ότο Βιρτάνεν επικρατώντας επί του Γκαμπριέλ Ντιαλό με 6-4, 7-5 ισοφάρισε τη σειρά.

