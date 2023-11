Τα πρώτα δύο εισιτήρια για την 4αδα του κόσμου δόθηκαν στη Σεβίλλη και σήμερα κρίνονται τα άλλα δύο.

Ο Καναδάς και η Ιταλία θα είναι οι δύο από τις τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Billie Jean King Cup.

Αμφότερες έκαναν το 2 στα 2 στον όμιλό τους και σήμερα θα γίνουν γνωστές και οι άλλες δύο εθνικές ομάδες που θα προκριθούν, καθώς ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων.

Ο Καναδάς έχει πετύχει το απόλυτο καθώς μετά το 3-0 επί της Ισπανίας, κέρδισε με το ίδιο σκορ και την Πολωνία.

