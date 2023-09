Ο προπονητής τού Νόβακ Τζόκοβιτς, Γκόραν Ιβανίσεβιτς αποκάλυψε πως αν χρειστεί ο Σέρβος μπορεί να παίζει τένις μέχρι το 2028.

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς, μεταξύ σοβαρού και αστείου έδωσε το στίγμα για τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο τεχνικός του Σέρβου, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τον τελικό του US Open

ρωτήθηκε αν υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει από το τένις στην περίπτωση κατάκτησης του 25ου Grand Slam στην Αυστραλία τον Ιανουάριο.

«Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε στο ίδιο, δεν νομίζω, σκοπεύει να είναι στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες το 2028. Σκέφτεται τη νίκη 24 ώρες το 24ωρο, οπότε δε νομίζω ότι θα σταματήσει», είπε ο 51χρονος Κροάτης τεχνικός.

