Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρει αρκετά εμπόδια μπροστά του στο τουρνουά του Σινσινάτι.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις, Στέφανος Τσιτσιπάς, ετοιμάζεται να αγωνιστεί στο τουρνουά των 1000 βαθμών στο Σινσινάτι με στόχο να πετύχει αυτό που του «ξέφυγε» πέρυσι, τη νίκη στον τελικό.

Για να φτάσει όμως στον τελικό, ο περσινός φιναλίστ της διοργάνωσης θα βρει αρκετά εμπόδια στον δρόμο του. Ο Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει με έναν εκ των δύο Αμερικανών Μπεν Σέλντον και Κρις Γιούμπανκς και βρεθεί αντιμέτωπος με τους Χούμπερτ Χούρκατς, Σεμπάστιαν Κόρντα και τον περσινό νικητή του τουρνουά Μπόρνα Τσόριτς.

Αφού περάσει και από τον γύρο των «16», στα προημιτελικά θα βρει πιθανότατα τον Αντρέι Ρούμπλεφ ενώ αφού προκριθεί στα ημιτελικά, κατά πάσα πιθανότητα θα αντιμετωπίσει το Νο1 του κόσμου Κάρλος Αλκαράθ.

🚨🚨 THE @atptour #CINCYTENNIS MAIN DRAW IS OUT 🚨🚨 pic.twitter.com/ikQaEZAkXa