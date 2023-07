Ο σταρ του τένις Yibing Wu κατέρρευσε και αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το Mubadala Citi DC Open λίγες εβδομάδες αφότου είχε λιποθυμήσει ενώ αγωνιζόταν στο Wimbledon

Ο Wu κέρδιζε τον Yosuke Watanuk με 4-1 στη φάση των 64 του Mubadala Citi DC Open, αλλά στη μέση του παιχνιδιού αισθάνθηκε μια ξαφνική αδιαθεσία, κατέρρευσε και χρειάστηκε την βοήθεια για να αποχωρήσει από το γήπεδο.

Unfortunately Wu Yibing has been forced to retire, sending Yosuke Watanuki through, 1-4 RET.



Get well soon, Yibing 🙏#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/VzTivYXkRk