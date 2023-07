Ο Φέντερερ ανέβηκε στη σκηνή της συναυλίας των Coldplay και τραγούδησε μαζί τους προκαλώντας χαμό (vid)

O Ρότζερ Φέντερερ κατάφερε να κλέψει την παράσταση σε συναυλία των Coldplay στη Ζυρίχη, αφού έπαιξε και τραγούδησε μαζί τους στην σκηνή.

Λίγες ώρες πριν ταξιδέψει για το Λονδίνο, όπου θα αναλάβει ρόλο σχολιαστή στο Wimbledon, ο Ρότζερ Φέντερερ πήγε να χαλαρώσει σε μία συναυλία των Coldplay στην Ζυρίχη.

Κάποια στιγμή, ενώ δεκάδες χιλιάδες παρακολουθούσαν την συναυλία, ο Ελβετός πρώην τενίστας ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να παίζει μαράκες μέσα σε… πανζουρλισμό, καθώς μόλις των είδαν οι Ελβετοί στις γιγαντοοθόνες, ξέχασαν και το συγκρότημα…

Roger Federer on stage with Coldplay in Zurich. Superstar. pic.twitter.com/4KOWBpyJbq