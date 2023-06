Νικ Κύργιος: «Σκέφτηκα να αυτοκτονήσω, μετά τον αποκλεισμό στο Wimbledon νοσηλεύτηκα σε ψυχιατρική κλινική»

«Έπινα, έκανα χρήση ναρκωτικών, είχα χάσει τη σχέση μου με την οικογένειά μου, έδιωξα όλους τους στενούς μου φίλους μακριά». Ο Νικ Κύργιος αποκαλύπτει μια σκοτεινή πλευρά της ζωής του στο επεισόδιο «Break Point» του Netflix.

Για τις σκέψεις του να αυτοκτονήσει, μετά από τον αποκλεισμό του από το Wimbledon το 2019, αναφέρθηκε ο Νικ Κύργιος, μιλώντας στο ντοκιμαντέρ «Break Point» του Netflix.

Το νέο επεισόδιο της σειράς με τίτλο «Belonging» θα κυκλοφορήσει στις 21 Ιουνίου και οι αποκαλύψεις του Αυστραλού τενίστα είναι συγκλονιστικές.

«Σκεφτόμουν πραγματικά αν ήθελα να αυτοκτονήσω. Έχασα στον 2ο γύρο του Wimbledon από τον Ναδάλ. Ξύπνησα μετά τον αγώνα και ο πατέρας μου ήταν στο κρεβάτι και έκλαιγε. Αυτό ήταν βαρύ για μένα. Έλεγα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω να το κάνω αυτό. Κατέληξα σε ψυχιατρική πτέρυγα στο Λονδίνο για να λύσω τα προβλήματά μου».

Ο Κύργιος ανέβασε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, αναφερόμενος για το πώς αντιμετώπισε τα προβήματα ψυχικής υγείας του.

Nick Kyrgios speaks out about his struggles with mental health after his Wimbledon exit in 2019. pic.twitter.com/0GY7zvEoCW