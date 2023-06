Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στην αγαπημένη του Πάουλα Μπαντόσα και σε ένα υπερπολυτελές αυτοκίνητο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα δεν κρύβουν πλέον τον έρωτά τους.

Το ζευγάρι που με τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους έχουν στρέψει πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας, χάρισαν άλλη μια στιγμή τους. Ο Τσιτσιπάς με φόντο ένα πολυτελές σπορ αυτοκίνητο, λέει στο βίντεο «Θέλω την Μπαντόσα και αυτό το αυτοκίνητο».

Όταν του ζητήθηκε να επιλέξει την Μπαντόσα ή το αυτοκίνητο, την είσοδό της στο πλάνο έκανε η Ισπανίδα τενίστρια, που έτρεξε στην αγκαλιά του αγηπημένου της.

Stefanos Tsitsipas & Paula Badosa are looking at sports cars:



“I want Badosa & I want this car” pic.twitter.com/WsBDLXUrTU