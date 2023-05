Kalimera Kriti Hotel & Village Resort: Εκεί όπου το τένις συναντά τη yoga, το pilates και τον διαλογισμό

Το Kalimera Kriti Hotel & Village Resort φιλοδοξεί να γίνει το κέντρο του τένις στον αθλητικό τουρισμό με 20 υπερσύγχρονα χωμάτινα γήπεδα.

Το Kalimera Kriti Hotel & Village Resort, το μεγαλύτερο tennis centre στην Ελλάδα, με 20 state of the art χωμάτινα γήπεδα, 6 artificial grass γήπεδα και 2 γήπεδα padel (και επιπλέον 3 για το 2024), με θέα τη θάλασσα (https://kalimerakriti.gr/), στη μαγευτική τοποθεσία Σίσι του Νομού Λασιθίου, στη Βορειοανατολική ακτή της Κρήτης, σε συνέχεια του BTV LK Camp "Classic" (15-22 Απριλίου) και του Tennis-Point Sunshine LK-Camp by Tennis-Point (29 Απριλίου ως 6 Μαΐου), διοργάνωσε εκ νέου με τον συνεργάτη του, Patricio Travel, από τις 6 ως τις 13 Μαίου 2023 το MasterCamp by Patrik Kühnen. Στην ολιστική αυτή προσέγγιση, όπου το tennis συναντά τη yoga, το pilates και το διαλογισμό, με έμπειρους προπονητές tennis, τους pilates trainers Katharina Kühnen και yogi Vijay Sharma, οι συμμετέχοντες βίωσαν μία ξεχωριστή εμπειρία στο σώμα, το νου και τη ψυχή.

Oι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε 4 προπονήσεις tennis των 90 λεπτών (με ως 6 άτομα ανά προπονητή σε 2 courts), padel introduction & tournament, final tournaments σε singles/ doubles/ padel, tennis & performance συζήτηση με τον Patrik Kühnen, free play σε reserved event slots, 1 pilates healthy core, 1 pilates healthy joint, 2 yoga deep stretch, 2 sessions διαλογισμού, 1 pilates fascia training, και Tennis On-Court Fitness με τον Patrik Kühnen.

Παράλληλα, και επιπλέον της αθλητικής δράσης, πραγματοποιήθηκαν τεχνικές αναλύσεις των αγώνων του ATP tournament Rome από τον Patrik Kühnen, ενώ οι συμμετέχοντες έλαβαν επίσης μέρος σε welcome event και players night.

To Kalimera Kriti Hotel & Village Resort θα συνεχίσει τις αθλητικές δράσεις του, με 2 events το φθινόπωρο 2023.

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί το BTV LK-Camp "classic" autumn, από τις 7 ως τις 14 Οκτωβρίου 2023, με τους συμμετέχοντες θα απολαμβάνουν αξέχαστες εμπειρίες tennis με τους υψηλού επιπέδου προπονητές και tournament directors του Bavarian Tennis Association, όπου θα μπορούν να κερδίσουν τους τελευταίους LK points της χρονιάς. Το tennis camp package περιλαμβάνει 2 LK singles tournaments με 4 επίσημους LK αγώνες, 5 προπονήσεις των 90 λεπτών με ως 6-8 άτομα ανά προπονητή σε 2 courts, tennis warm-up και theraband stability training, και "tips to go"/ Tennis συζήτηση με τους προπονητές.

Στη συνέχεια θα υλοποιηθεί το Sun & Fun LK camp από τις 14 ως τις 21 Οκτωβρίου 2023, με 1 LK tournament με 2 singles αγώνες, 1 fun-mixed-tournament, 1 1-point tournament, 1 padel taster απόγευμα με padel cup, bidi badu crazy challenges, free spins σε reserved seats, insights σε tennis fitness training και tennis fitness training (προαιρετικό), και 5 προπονήσεις των 90 λεπτών με ως 6 άτομα ανά προπονητή σε 2 courts (προαιρετικό με fitness special)

Πέραν όμως των ήδη δρομολογημένων με το Patricio Travel δράσεων για το φθινόπωρο 2023, το Kalimera Kriti Hotel & Village Resort βρίσκεται σε διαδικασία μορφοποίησης, από κοινού με κορυφαίους Ελληνικούς συλλόγους και ακαδημίες tennis, των επόμενων υψηλού επιπέδου tennis events για το ελληνικό κοινό tennis, παντός ηλικίας και αθλητικού επιπέδου. Στα εν λόγω events, πιστοποιημένοι και υψηλού επιπέδου προπονητές θα παρέχουν προγράμματα εκμάθησης σε ενήλικες και παιδιά, κάθε αθλητικού επιπέδου, τόσο σε ομαδικά τμήματα όσο και σε προσωπικά μαθήματα.