Ο Ρούνε έκλεισε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Monte Carlo Masters! Αν και βρέθηκε πίσω από τον Σίνερ, o Δανός τελικά νίκησε με ανατροπή και 2-1 σετ (1-6, 6-5, 7-5) τον αντίπαλό του και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, εκεί όπου όπου τον περιμένει ο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Ιταλός τενίστας πάντως μπήκε καλύτερα στο ματς και καθάρισε το πρώτο σετ με 6-1. Ωστόσο ο Ρούνε αντέδρασε και κατάφερε να πάρει τα δυο επόμενα σετ, κλείνοντας μια θέση για το μεγάλο ραντεβού κόντρα στον Ρούμπλεφ την Κυριακή του Πάσχα (16/4).



HOLGER STUNNER 🇩🇰@holgerrune2003 edges out Sinner 1-6 7-5 7-5 in one of the best deciding sets you’ll see ALL YEAR!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/TnDV4jN8hZ