Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο σε δηλώσεις του, ειρωνεύτηκε την Σαμπαλένκα και έδειξε αδιαφορία στο ότι η τενίστρια είναι αντίθετη με τον πόλεμο.

Τα σχόλια της Αρίνα Σαμπαλένκα κατά του πολέμου, φαίνεται πως δεν άρεσαν και ιδιαίτερα στον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Η Σαμπαλένκα τάχθηκε εναντίον του πολέμου στην Ουκρανία, στον οποίο η Λευκορωσία έχει ταχθεί στο πλευρό του Πούτιν, αν και όπως εξομολογήθηκε, έχει λάβει πολύ μίσος στα αποδυτήρια λόγω της πατρίδας της.

Σχολιάζοντας ο Λουκασένκο, αφού πρώτα είπε ότι και ο ίδιος είναι εναντίον του πολέμου (!), αναφέρθηκε στον πρωταθλητή του ύψους Α. Νεντοσέκοφ, λέγοντας πως «οι αθλητές μπορούν να λένε ότι θέλουν. Αν είναι ενάντια, ας το πουν. Αν ένας αθλητής μας όπως για παράδειγμα ο Ντεντοσέκοφ, αγωνιστεί και δεν έχει τη σημαία μας στους πανηγυρισμούς ενός μεταλλίου, θα αισθανθούμε λιγότερο περήφανοι; Ή η Σαμπαλένκα. Κέρδισε στην Αυστραλία την Ριμπάκινα και πρόσφατα έχασε από αυτήν. Μπράβο της για τις νίκες. Γιατί έχασες όμως; Εξι double faults στον τελευταίο τελικό, με το ζόρι περνούσε το μπαλάκι στην άλλη πλευρά του court. Θα την βγάλω την άκρη μαζί της» είπε μεταξύ άλλων ο Λουκασένκο.

