Ο Τζόκοβιτς έδωσε 100 ευρώ σε παιδί που του βρήκε την πιστωτική κάρτα (vid)

Πιτσιρικάς βρήκε την πιστωτική κάρτα του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Aleksandar Nikolic Hall και ο σπουδαίος τενίστας του έδωσε 100 ευρώ.

Από την στιγμή που δεν είχε αγώνες στην Αμερική και συγκεκριμένα σε Indian Wells και Μαϊάμι λόγω της γνωστής υπόθεσης με τον εμβολιασμό, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έμεινε στο Βελιγράδι και βρήκε την ευκαιρία να πάει στο ματς του Ερυθρού Αστέρα με την Βαλένθια για την Euroleague στο Aleksandar Nikolic Hall.

Όπως ήταν λογικό ο Σέρβος τενίστας αποθεώθηκε από τον κόσμο και δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες, ωστόσο κάποια στιγμή οι κάμερες τον έδειξαν να δίνει λεφτά σε ένα πιτσιρίκι. Ο λόγος που το έκανε είναι γιατί το παιδί αυτό του βρήκε την πιστωτική κάρτα.

The kids found Novak’s credit card and gave it back, hence the treat from #Djokovic https://t.co/hZJP1QHER7