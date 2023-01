Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη σε αγώνα διπλού στην Πορτογαλία, με παίκτη να πετά με μανία τη ρακέτα προς τους αντιπάλους του.

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε σοβαρό ατύχημα σε αγώνα διπλού ανδρών στο Challenger του Οέιρας της Πορτογαλίας. Συγκεκριμένα ο Χάιμε Φαρία έπειτα από χαμένο πόντο πέταξε με μανία τη ρακέτα του προς τους αντιπάλους, με αυτή να περνά ξυστά πάνω από το κεφάλι του Κόρτνεϊ Τζον Λοκ από τη Ζιμπάμπουε.

«Πώς γίνεται να μην είναι αυτό default; Ποιος είναι ο κανονισμός γι' αυτό;» έγραψε απορημένος ο Λοκ, καθώς οαγώνας συνεχίστηκε με ένα απλό warning. Το συμβάν έγινε στον αγώνα των Πορτογάλων, Φάμπιο Κοέλιο και Χάιμε Φαρία, απέναντι στον Λοκ και στον Αζίζ Ντουγκάζ από την Τυνησία.

How is this not a default?? What is the ruling on this? #ATPChallenger #Oeiras2 @josemorgado @BenRothenberg @TheTennisTalker pic.twitter.com/gGnkIUnaN5