Ο Αντρέι Ρούμπλεφ παρουσίασε τα «Rublo», τη δική του μάρκα ρούχων, με σκοπό να προσφέρει ένα σύμβολο ελπίδας, καλοσύνης και ισότητας.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ έκανε ένα στόχο πραγματικότητα. Ο Ρώσος τενίστας παρουσίασε τη δική του μάρκα ρούχων, που δημιούργησε, θέλοντας να εκφράσει τα δικά του μηνύματα για την ανθρωπότητα.

Η «Rublo», όπως είναι το όνομα των ρούχων και με σήμα τα φτερά αγγέλου, «αντιπροσωπεύει αυτό που πιστεύουμε ότι θα κάνει τον πλανήτη μας καλύτερο: Ισότητα, Καλοσύνη και Ελπίδα», όπως σημείωσε ο Ρούμπλεφ.

The Rublo Team stands for what we believe will make our planet a better place: Equality, Kindness, and Hope. pic.twitter.com/8ZhCACayMR