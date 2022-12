Το αναλυτικό πρόγραμμα της εθνικής ομάδας τένις στη φάση των ομίλων του United Cup, τα παιχνίδια της πρεμιέρας στους έξι ομίλους.

Το United Cup αρχίζει τις πρώτες πρωινές ώρες της Ελλάδας την Πέμπτη (29/12) στην Αυστραλία και συγκεκριμένα το Περθ, το Σίνδεϊ και την Μπρισμπέιν.

Η Ελλάδα μετέχει στον Α' όμιλο στο Περθ και θα αρχίσει κόντρα στη Βουλγαρία, ενώ στον όμιλο υπάρχει και το Βέλγιο. Συνολικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 αγώνες για τους έξι ομίλους.

(Σε ώρες Ελλάδας)

Με τη Βουλγαρία

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου

06:00 Δέσποινα Παπαμιχαήλ – Ιζαμπέλα Σινίκοβα (Βουλγαρία)

08:00 Στέφανος Τσιτσιπάς – Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Βουλγαρία)

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου

04:00 Μαρία Σάκκαρη – Βικτόρια Τόμοβα

06:00 Μιχάλης Περβολαράκης – Ντίμιταρ Κουζμάνοφ

08:00 Μικτό διπλό

Με το Βέλγιο

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου

06:00 Δέσποινα Παπαμιχαήλ – Άλισον Φαν Ούιτβανκ

08:00 Στέφανος Τσιτσιπάς – Νταβίντ Γκοφάν

Τρίτη 3 Ιανουαρίου

04:00 Μαρία Σάκκαρη – Ελίζ Μέρτενς

06:00 Μιχάλης Περβολαράκης – Ζιζού Μπεργκς

08:00 Μικτό διπλό

Α' Όμιλος- Σίδνεϊ



ΗΠΑ-Τσεχία

Φριτζ-Λεχέτσκα

Κις-Μπουζκόβα

Δ' Όμιλος - Σίδνεϊ



Αυστραλία-Μ. Βρετανία

Ντε Μινόρ-Νόρι

Χάιβς-Σόουν

"We're just going to put our head down and work - that's what we do."



The Aussies are all smiles in Sydney as they prepare for their #UnitedCup campaign pic.twitter.com/PgSHyp6Kzt