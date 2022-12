Ο Νικ Κύργιος απέσυρε τη συμμετοχή του από το United Cup περίπου 24 ώρες πριν από την πρεμιέρα του.

Ο Αυστραλός παίκτης του τένις ανακοίνωσε στην ομάδα του πως δεν θα αγωνιστεί έναντι του Κάμερον Νόρι, όπως είχε κληρωθεί για τον πρώτο του αγώνα, και πως αποσύρει τη συμμετοχή του από το τουρνουά του Σίδνεϊ.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως πήρε αυτή την απόφαση ώστε να προστατευθεί καθώς αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα μικροτραυματισμών και επιθυμεί να είναι έτοιμος για το Αυστραλιανό όπεν. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Κύργιος ήταν η μεγαλύτερη, ίσως, ελπίδα της Αυστραλίας στο τουρνουά.

Ο ;Eλληνας πρωταθλητής, Στέφανος Τσιτσιπάς, που βρίσκεται ήδη στην αυστραλία και ετοιμάζεται να ξεκινήσει τους αγώνες του στο ίδιο τουρνουά με την ελληνική ομάδα σχολίασε κάπως... ειρωνικά την είδηση της απόσυρσης του Κύργιου: «Δεν εκπλήσσομαι. Ελπίζω να απολαύσει τις διακοπές του».

Stefanos Tsitsipas when asked about Nick Kyrgios' withdrawal from the United Cup: "I don’t see it as a surprise. I hope he enjoys his holidays."