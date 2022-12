Eνθουσιασμένοι με το Περθ και ανυπόμονοι για το United Cup οι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη θα ηγηθούν της εθνικής ομάδας τένις που θα πάρει μέρος στο United Cup και ήδη στο Περθ είναι τα κεντρικά πρόσωπα της διοργάνωσης.

Μαζί με τους Μιχάλη Περβολαράκη, Στέφανο Σακελλαρίδη, Πέτρο Τσιτσιπά, αλλά και τις Δέσποινα Παμαμιχαήλ, Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και Σαπφώ Σακελλαρίδη, η εθνική ομάδα θα ψάξει τη διάκριση στη νεοσύστατη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στην Αυστραλία από τις 29 Δεκεμβρίου, μέχρι τις 8 Ιανουαρίου.

Η Ελλάδα μετέχει στον 1ο όμιλο μαζί με το Βέλγιο και τη Βουλγαρία, που θα φιλοξενηθεί στο Περθ. Ήδη στην πόλη που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της «πράσινης» ηπείρου ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη αποτελούν τα κεντρικά πρόσωπα της διοργάνωσης.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω μαζί με τη Μαρία, το Περθ είναι υπέροχο, οι άνθρωποι δείχνουν φιλικοί» είπε ο Τσιτσιπάς.

«Είναι σπουδαίο που θα αντιμετωπίσουμε κάποιους από τους κορυφαίους παίκτες, τα πάντα είναι σπουδαία στην Αυστραλία» τόνισε η Σάκκαρη.

