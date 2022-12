Ο κορυφαίος προπονητής τένις στην ιστορία του αθλήματος, ο Νικ Μπολετιέρι, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Μία θρυλική μορφή του τένις και της προπονητικής, άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο λόγος για τον περίφημο Νικ Μπολετιέρι, τον GOAT της προπονητικής στο άθλημα, όπως τον αποκαλούσαν, ο οποίος πέθανε τα ξημερώματα, στην οικία του στη Φλόριντα και σε ηλικία 91 ετών.

Εδώ και δύο μήνες περίπου η οικογένειά του είχε ενημερώσει πως μετρά αντίστροφα για να τον αποχαιρετήσει, καθώς οι γιατροί ανέφεραν πως δεν είχε πολύ χρόνο μπροστά του και ο ίδιος αρνούνταν περίθαλψης.

Ο Μπολετιέρι, γιος μεταναστών, αν και είχε πτυχίο φιλοσοφικής, επέλεξε να γίνει προπονητής του τένις, ενώ δεν είχε παίξει ποτέ στη ζωή του.

Από τα χέρια του όμως πέρασαν θρύλοι του αθλήματος όπως οι Μόνικα Σέλες, Τζίμι Κούριερ, Άντρε Άγκασι, Μπόρις Μπέκερ, Πιτ Σάμπρας, Μαρία Σαράποβα, Γέλενα Γιάνκοβιτς, Σερένα Γουίλιαμς, Βίνους Γουίλιαμς, Τζένιφερ Καπριάτι και Μαρτίνα Χίνγκις, μεταξύ άλλων.

