Ερωτηματικά προκαλεί βίντεο που ανέβηκε από την κερκίδα στο Μπερσί, όπου η ομάδα του Τζόκοβιτς κρύβει με τρόπο στις κερκίδες το τι βάζει σε ένα μπουκαλάκι με υγρό, για να το δώσει στον Νόλε την ώρα του αγώνα.

Εντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στα σόσιαλ ένα βίντεο με την ομάδα του Νόβακ Τζόκοβιτς να προσπαθεί να κρύψει στις κερκίδες κάτι, το οποίο έχει να κάνει με το γέμισμα ενός μπουκαλιού που προοριζόταν για τον Σέρβο.

Στην διάρκεια ενός change (διακοπή ενός λεπτού μετά από δύο γκέιμς) ένας θεατής τράβηξε πλάνα από την ομάδα του στην κερκίδα όπου ένας εξ αυτών έβαζε υγρό σε ένα μπουκάλι προκειμένου να το δώσει ένα ball girl στον Τζόκοβιτς.

Μεχρι εδώ καλά… Στη συνέχεια του βίντεο όμως ένα μέλος της ομάδας του, ζητά από ένα τρίτο που κάθεται από την εξωτερική πλευρά, να μπει μπροστά για να μην φανεί τι βάζουν μέσα στο μπουκάλι. Μόλις ολοκληρώνουν την διαδικασία, φωνάζουν ένα ball girl και αυτό πηγαίνει το μπουκάλι στον Σέρβο που εκείνη την ώρα παίρνει ανάσες από το εξοντωτικό ματς με τον Τσιτσιπά χθες.

Μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι κινήσεις της ομάδας του έχουν προκαλέσει μεγάλη εντύπωση...

Δείτε το επίμαχο βίντεο:

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA