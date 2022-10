Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τένις της Πολωνίας, Μίροσλαβ Σκρζιπτσίνσκι κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητών, βιαιοπραγία μελών της οικογένειάς του.

Σκάνδαλο ξέσπασε στον αθλητισμό της Πολωνίας, με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας τένις Μίροσλαβ Σκρζιπτσίνσκι να έρχεται αντιμέτωπος με καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητών, βιαιοπραγία μελών της οικογένειάς του.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τένις της Πολωνίας, Μίροσλαβ Σκρζιπτσίνσκι, φέρεται να έχει ασελγήσει σε ανήλικες παίκτριες, να έχει προβεί σε ξυλοδαρμό της κόρης του και να έχει εμπλακεί σε ενδοοικογενειακή βία κατά της πρώην συζύγου του, Ρενάτα Σκρζιπτσίνσκα, σπουδαίας τενίστριας στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980. Μάλιστα οι κατηγορίες φθάνουν μέχρι τη λήψη πορνογραφικού υλικού με την κόρη του.

