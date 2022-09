Η 17χρονη Λίντα Φρουβίρτοβα, το νέο ανερχόμενο αστέρι του τένις, πήρε τον τίτλο στην Ινδία με ανατροπή στον τελικό κόντρα στην Μάγκντα Λινέτ και έγινε η νεαρότερη παίκτρια που μπαίνει στο Τοπ100 της παγκόσμιας κατάταξης!

Ιστορική στιγμή για την 17χρονη Λίντα Φρουβίρτοβα που στο Τσενάι της Ινδίας κατέκτησε τον πρώτο της WTA τίτλο.

Η Τσέχα τενίστρια, που μαζί με την 15χρονη αδερφή της Μπρέντα, αναμένεται να κάνουν σπουδαία καριέρα στο τένις, επικράτησε στον τελικό της Μάγκντα Λινέτ με 2-1 σετ, κάνοντας μάλιστα ανατροπή (4-6, 6-3, 6-4).

She came, she conquered and she's just 17 years old!!!



Linda Fruhvirtova claims the #ChennaiOpen title, with a comeback defeat over [3] Linette, 4-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/hAxvEmrLDR