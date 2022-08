Στην Χαλκιδική ο Κάρλος Μόγια

Ο προπονητής του Ραφαέλ Ναδάλ, Κάρλος Μόγια, βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της ακαδημίας του στο Sani Resort της Χαλκιδικής.

