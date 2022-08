Η ήττα του Τσιτσιπά από τον Ντρέιπερ σηματοδότησε ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ στα τουρνουά Masters.

Μέσα σε λίγες ώρες, το Νο1 (Μεντβέντεφ), το Νο2 (Αλκαράθ) και το Νο3 (Τσιτσιπάς) του ταμπλό στο τουρνουά ATP Masters του Μόντρεαλ, έμειναν εκτός συνέχειας.

Πρόκειται για ιστορική έκπληξη καθώς είναι η πρώτη φορά σε αυτό τον αιώνα και από το 1999, που τα πρώτα τρία νούμερα στο ταμπλό μένουν εκτός συνέχειας από την πρεμιέρα τους στο τουρνουά.

Και οι τρεις έκαναν ντεμπούτο στον δεύτερο γύρο, με τον Αλκαράθ να χάνει αρχικά από τον Πολ και τον Μεντβέντεφ στη συνέχεια από τον Κύργιο, για να ακολουθήσει η ήττα του Στέφανου από τον Ντρέιπερ. Μια ήττα που δίνει την ευκαιρία στον Ρουντ αν κερδίσει τον επόμενο αγώνα του να τον ρίξει στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η τελευταία φορά που το Νο1, το Νο2 και το Νο3 του ταμπλό σε Masters αποκλείστηκε στην πρεμιέρα του, ήταν στο Indian Wells το 1999 με «θύματα» τους Σάμπρας (από τον Μαντίγια), Καφέλνικοφ (από τον Κέρτεν) και Κορέτζα (από τον Φιλιππούση).

1. Medvedev

2. Alcaraz

3. Tsitsipas



