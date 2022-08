Εντυπωσιακό σκηνικό ετοίμασαν οι Κροάτες στην πόλη Πούλα όπου θρύλοι του τένις συγκεντρώθηκαν για αγώνες επίδειξης.

Σε ένα εντυπωσιακό Αμφιθέατρο που χτίστηκε επί Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οι Κροάτες έστησαν γήπεδο τένις για να φιλοξενήσουν τουρνουά με παλιούς θρύλους του αθλήματος.

Στην αρένα που χτίστηκε τον 1ο αιώνα μ.Χ, ως… μονομάχοι μπήκαν να αγωνιστούν τενίστες όπως οι Παγδατής, Φερέρ, Φερέρο, Ρομπρέδο, Τσονγκά, Χιούιτ, Χάας, Στέπανεκ, Μπέρντιχ και Ναλμπαντιάν.

Το σκηνικό ήταν εντυπωσιακό καθώς σχεδόν 5.000 φίλοι πήγαν να δουν τις δύο ομάδες που ήταν υπό τις οδηγίες των Ιβάν Λεντλ και Πατ Κας.

Το Αμφιθέατρο, βρίσκεται στην Παλιά Πόλη της Πούλα με τις τοπικές αρχές να φιλοξενούν μία εντυπωσιακή διοργάνωση.

The #atpchampionstour plays in Pula this week, how impressive is the court! #atptennis #tennis pic.twitter.com/5s16LRV2Nz