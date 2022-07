O Ελίας Ίμερ εκνευρίστηκε για ένα χαμένο πόντο, αλλά πού να φανταζόταν ο Σουηδός παίκτης την κατάληξη που θα είχε το μπαλάκι, όταν το χτύπησε με μανία.

Ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη σε αγώνα Σάλτσμπουργκ Challenger στην Αυστρία.

Ο Ελίας Ίμερ στον αγώνα του με τον Γάλλο, Κορεντίν Μουτέ, έκανε κάτι τρελό. Χάνοντας πόντο στο 10ο γκέιμ του 1ου σετ ο Σουηδός εκνερισμένος χτύπησε το μπαλάκι, που πήγε κατευθείαν στην κάμερα του tv challenger και την έκανε θρύψαλα.

Ο διαιτητής πήγε στο σημείο για να δει αν υπήρχαν κομμάτια γυαλιού και συνέχισε τον αγώνα. Ο Ελίας Ίμερ με 6-4, 6-3 και το αστείο είναι πως ο Μουτέ στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον αδελφό του Ελίας, Μίκαελ Ίμερ.

WTF? E. Ymer destroys the Challenger TV camera after hitting an unforced error. Glass sprays all over the court and the umpire has to leave the chair and check the situation. pic.twitter.com/5Z0jjvXru7