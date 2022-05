Οσάκα για πυροβολισμούς στο Barclays Center: «Πάγωσα από το φόβο μου, φίλε» (vid)

Ανάστατο ήταν το Barclays Center από τη στιγμή που ακούστηκαν πυροβολισμοί στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου, με την Οσάκα να είναι παρούσα και να καταγράφει τα όσα έγιναν.

Μετά το τέλος του αγώνα του Τζερβόντα Ντέιβις με τον Ρολάντο Ρομέρο, ακούστηκαν πυροβολισμοί από τον περιβάλλοντα χώρο του Barclays Cente, το οποίο έχουν έδρα οι Νετς.

Όπως ήταν λογικό προκλήθηκε μεγάλος πανικός, με τον κόσμο να τρέχει. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό το τι συνέβη.

Παρούσα ήταν κι η Οσάκα, η οποία κατέγραψε και σχολίασε το γεγονός:

«Ήμουν στο Barclays Center, όταν ξαφνικά άκουσα φωνές και είδα τον κόσμο να τρέχει. Μετά μας φώναζαν πως υπήρχε ένας σκοπευτής (έξω από το γήπεδο), οπότε στριμωχτήκαμε σε ένα δωμάτιο και κλείσαμε την πόρτα. Πάγωσα από τον φόβο μου, φίλε. Πραγματικά ελπίζω πως όλοι αποχώρησαν με ασφάλεια. Από την στιγμή που κάνω αυτό το tweet, βγήκαμε όλοι με ασφάλεια».

I was just in the Barclays center and suddenly I heard shouting and saw people running, then we were being yelled at that there was an active shooter and we had to huddle in a room and close the doors, I was so fucking petrified man.