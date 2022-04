Η κάτοχος του Όπεν της Μαδρίτης, Αρίνα Σαμπαλένκα αποκλείστηκε πολύ γρήγορα, ντέρμπι ανάμεσα σε Χάλεπ και Μπαντόσα στο 2ο γύρο στο 1000άρι τουρνουά.

Το Όπεν της Μαδρίτης σε επίπεδο γυναικών, θα έχει νέα πρωταθλήτρια. Η κάτοχος του τίτλου Αρίνα Σαμπαλένκα δεν τα κατάφερε απέναντι στην Αμερικανίδα, Αμάντα Ανισίμοβα που επικράτησε με 6-2, 3-6, 6-4. Έτσι, η Ανισίμοβα έφθασε στο 4-0 στις νίκες της απέναντι στη Λευκορωσίδα, οι τρεις μάλιστα σε χωμάτινη επιφάνεια.

Ενα μεγάλο ντέρμπι βγήκε στη φάση των «32» ανάμεσα στη Ρουμάνα, Σιμόνα Χάλεπ και την Ισπανίδα, Πάολα Μπαντόσα, που από τη Δευτέρα φιγουράρει στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Χάλεπ νίκησε την Κινέζα, Σουάι Ζανγκ με 6-2, 6-3 και η Μπαντόσα τη Ρωσίδα, Βερόνικα Κουντερμέτοβα με 6-3, 6-0.

🇨🇿 @MarieBouzkova takes out fellow Czech and No.5 seed Pliskova 6-4, 7-5!#MMOPEN pic.twitter.com/ohefhvkcuX