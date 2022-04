Ο Τίοντορ Νταβίντοφ που παίζει μόνο με το φόρχαντ, κέρδισε στο Τατόι τον αδερφό του Κάρλος Αλκαράθ, Χάιμε.

Εδώ και λίγο καιρό έχει γίνει viral στο twitter ένας 12χρονος Βούλγαρος τενίστας.

Ο Τίοντορ Νταβίντοφ έχει γίνει γνωστός μέσω των σόσιαλ όχι τόσο για το ταλέντο του, όσο γιατί παίζει μόνο με χτυπήματα με το φόρχαντ!

Backhand ? For what ?



Teodor Davidov, the kid with no backhand (via @ESPNtenis)pic.twitter.com/QV0Xf54P3o