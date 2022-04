Οι Πάολα Παντόσα και Ονς Τζαμπέρ προκρίθηκαν στα προημιτελικά του τουρνουά στη Στουτγάρδη, αλλά μόνο η μία θα συνεχίσει.

Η Πάολα Παντόσα και η Ονς Τζαμπέρ πήραν τα πρώτα εισιτήρια πρόκρισης της σημερινής ημέρας για τα προημιτελικά του τουρνουά στη Στουτγάρδη, με τις δύο παίκτριες να αναμετρώνται μεταξύ τους για μια θέση στα ημιτελικά.

Badosa battles through



@paulabadosa outlasts Rybakina 6-2, 4-6, 7-6(4) and advances to the quarterfinals in Stuttgart!#PorscheTennis pic.twitter.com/N2hTonVnMY