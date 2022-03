Στην φάση των «32» στους άνδρες, ο Νικ Κύργιος συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις.

Ο Νικ Κύργιος ισοπέδωσε και τον Φάμπιο Φονίνι στο Μαϊάμι, κερδίζοντας με 6-2, 6-4 και στην επόμενη φάση θα βρει μπροστά του τον Γιάνικ Σίνερ.

Ο Κύργιος χρειάστηκε μόλις 1 ώρα και ένα λεπτό για να περάσει τον Ιταλό, έχοντας 10 άσους και 29/34 κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς.

Thriving in the chaos 2x Miami semi-finalist @NickKyrgios closes out Fognini 6-2 6-4 to reach the Round of 16! #MiamiOpen pic.twitter.com/GPc75j3sCe

Στον επόμενο γύρο θα παίξει με έναν άλλον Ιταλό, τον Γιάνικ Σίνερ.

Ο Ιταλός έκανε μία μυθική ανατροπή καθώς ο Πάμπλο Καρένο Μπούστα σπατάλησε 5 match point, για να ολοκληρώσει την ανατροπή ο Σίνερ με break στο τρίτο σετ. Ο Μπούστα πήρε το πρώτο με 7-5, ενώ με 7-5 πήρε τα επόμενα δύο ο Σίνερ. Ο Ιταλός στο δεύτερο σετ έσωσε το πρώτο match point στο σερβίς του ενώ έχανε με 5-4 και στη συνέχεια μετά το 5-5 έκανε και break για να πάρει το σετ.

Στο τρίτο ο Μπούστα βρέθηκε μπροστά με 5-2 στα games, όμως ο απίθανος Ιταλός στο εις βάρος του 5-4, έσωσε άλλα τέσσερα για να κρατήσει τι σερβίς του και τελικά με δύο break να ολοκληρώσει μία μυθική ανατροπή.

MAMMA MIA



Wild, wild tennis from @janniksin to get over the line at the #MiamiOpen! pic.twitter.com/KS6HZ7R75K