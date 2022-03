Το super tie break των 10 πόντων θα εφαρμοστεί δοκιμαστικά στα Grand Slam που ακολουθούν μέσα στο 2022.

Σε μια ιστορική απόφαση προχωρούν τα όργανα του τένις για τα Grand Slam, υιοθετώντας το τάι μπρέικ των 10 πόντων όταν το τελευταίο φθάνει στο 6-6.

Αρχίζοντας από το φετινό Roland Garros (22/5-5/6) σε όλα τα Grand Slam θα υπάρξει το σύστημα του super tie-break στο τελευταίο σετ (3ο στις γυναίκες, 5ο στους άνδρες) όταν οδηγείται στο 6-6, με την προϋπόθεση πως θα υπάρχει διαφορά δύο πόντων για να υπάρξει νικητής.

Το Australian Open εφαρμόζει αυτόν τον κανονισμό από το 2019, ενώ τα υπόλοιπα Grand Slam ακολουθούν διαφορετικές πρακτικές.

All Grand Slams adopt the super tie-break



Starting next @rolandgarros, all the Majors will have the same rule of 10-point tie-break at the end of the final set. pic.twitter.com/PFXynQT79K