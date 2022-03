Ο Αντι Μάρεϊ αποφάσισε να μην κρατήσει ούτε… δολάριο από όσα χρήματα θα βγάλει φέτος από τα τουρνουά, δωρίζοντάς τα στην Ουκρανία.

Σε μία εντυπωσιακή κίνηση ανθρωπιάς προέβη ο Αντι Μάρεϊ.

Ο Σκωτσέζος τενίστας ανακοίνωσε πως κάθε χρηματικό έπαθλο που θα κερδίσει μέσα στο 2022, θα πάει σε ανθρωπιστική βοήθεια για τους πληγέντες αυτού του πολέμου, μέσω της UNICEF, της οποίας είναι πρέσβης.

Ο Μάρεϊ κάλεσε επίσης και τον κόσμο της Μεγάλης Βρετανίας να ενισχύσει την προσπάθεια, τονίζοντας πως κανένα παιδί δεν πρέπει να βιώνει πόλεμο.

«Περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν από την κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, συνεργάζομαι με τη UNICEF για να βοηθήσω στην παροχή επειγόντων ιατρικών προμηθειών και άλλων υλικών για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Είναι ζωτικής σημασίας να συνεχιστεί η εκπαίδευση, επομένως η UNICEF εργάζεται για να επιτρέψει την πρόσβαση στη μάθηση γι' αυτά τα εκτοπισμένα παιδιά, ενώ υποστηρίζει και την αποκατάσταση των κατεστραμμένων σχολείων, μαζί με τον εξοπλισμό που χρειάζονται.

Εγώ θα προσφέρω τα κέρδη μου από τα χρηματικά έπαθλα για το υπόλοιπο του έτους, αλλά οποιοσδήποτε στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να υποστηρίξει την ανθρωπιστική κίνηση της UNICEF, ας κάνει μια δωρεά σ' αυτόν τον σύνδεσμο. Τα παιδιά στην Ουκρανία χρειάζονται ειρήνη – τώρα» έγραψε στα σόσιαλ ο Μάρεϊ, που εντυπωσιάζει με την πράξη του αυτή.

Over 7.5m children are at risk with the escalating conflict in Ukraine, so I’m working with @UNICEF_uk to help provide urgent medical supplies and early childhood development kits. 1/3