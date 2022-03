Η Ελίνα Σβιτόλινα όσα χρήματα κερδίσει από το τουρνουά του Μοντερέι στο Μεξικό θα τα διαθέσει για τις ανάγκες του ουκρανικού στρατού.

Η Ελίνα Σβιτόλινα, ντυμένη στα χρώματα της Ουκρανίας ήταν το κεντρικό πρόσωπο στον 1ο γύρο του τουρνουά στο Μοντερέι στο Μεξικό. Η 27χρονη Ουκρανή νικώντας την Ρωσίδα, Αναστασία Ποτάποβα με 6-2, 6-1 πέρασε με άνεση στη φάση των «16», όπου θα παίξει με τη Βουλγάρα, Βικτόρια Τόμοβα.

Όμως μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχαν οι δηλώσεις της. «Είναι πολύ ξεχωριστό τουρνουά αυτό για μένα, όλα τα χρήματα που θα κερδίσω θα πάνε απ' ευθείας στον ουκρανικό στρατό, οπότε σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη. Δεν αγωνίζομαι μόνο για μένα, αγωνίζομαι για τη χώρα μου, αγωνίζομαι για να βοηθήσω τον στρατό και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Κάθε νίκη που θα πετυχαίνω εδώ θα είναι πολύ ξεχωριστή. Η αποστολή μου είναι να ενώσω την οικογένεια του τένις, για να στηρίξει την Ουκρανία, επειδή αυτό που συμβαίνει είναι φριχτό» είπε η Σβιτόλινα.

Η Ποτάποβα αγωνίστηκε χωρίς να αναγράφεται το όνομα της χώρας της, μετά τη σχετική απόφαση της ITF, που απέκλεισε όλα τα τουρνουά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας από το tour, ενώ οι παίκτες-τριες αυτών των χωρών δεν έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπούν τις πατρίδες τους. Όσον αφορά το χρηματικό έπαθλο του τελικού, στο Μοντερέι φθάνει στα 18.000 δολάρια.

