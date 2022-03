Η Νταϊάνα Γιαστρέμσκα περιέγραψε τις στιγμές φρίκης από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και την διαφυγή της στη Γαλλία.

Την στιγμή της επίθεσης, αλλά και την διαφυγή της για την Γαλλία μαζί με την 15χρονη αδερφή της, περιέγραψε η Νταϊάνα Γιαστρέσμκα.

Η Ουκρανή, που είχε φτάσει ως το Νο21 στην παγκόσμια κατάταξη (τώρα έχει πέσει στο Νο140 μετά από 8μηνη απουσία λόγω ντόπινγκ) στο τένις, αγωνίστηκε χθες στο διπλό του τουρνουά της Λυών μαζί με την αδερφή της, κρατώντας μία Ουκρανική σημαία στον πάγκο. Με το μυαλό στην πατρίδα τους, ηττήθηκαν με 2-0 σετ (6-2, 6-4), αλλά σημασία γι’ αυτές είχε ότι κατάφεραν να φτάσουν ασφαλείς στη Γαλλία.

Doubles wildcards @D_Yastremska and 15-year-old sister Ivanna Yastremska take to the court in Lyon.#O6SML22 pic.twitter.com/Ihojo5t999