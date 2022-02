Μαζεμένοι αποκλεισμοί για σπουδαία ονόματα στο τουρνουά γυναικών του Ντουμπάι

Μέσα σε λίγες ώρες τέσσερα σπουδαία ονόματα έμειεναν εκτός συνέχειας από το 500άρι WTA στο Ντουμπάι.



Η κάτοχος του τίτλου Γκαρμπίνις Μουγκουρούθα ηττήθηκε από την Ρωσίδα, Βερόνικα Κουντεμέρτοβα με 6-3, 4-6, 4-6 και αποκλείστηκε από τα προημιτελικά.

Έτσι δεν θα υπάρξει συνάντηση με την Ελίνα Σβιτόλινα, καθώς με τη σειρά της η Ουκρανή έχασε από την Τζιλ Τάιχμαν με 7-6(0), 6-2. H Ελβετίδα «lucky loser» στον 1ο γύρο είχε νικήσει την Ελίζ Μέρτενς.

Victory for Veronika Veronika Kudermetova knocks out the defending champion Muguruza, 3-6, 6-4, 6-4! #DDFTennis pic.twitter.com/5Hzx658TIo

Θύμα έκπληξης έπεσε και η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, με την Τσέχα (Νο.2 στο ταμπλό) να μην τα καταφέρνει απέναντι στην Ουκρανή, Νταϊάνα Γιαστρέμσκα, 6-3, 7-6(3).



Τέλος, στο ντέρμπι της ημέρας η Γιέλενα Οσταπένκο υπέταξε την Ίγκα Σφιόντεκ με 4-6, 6-1, 7-6(4).

Dubai 🇦🇪 Results R16

Court 1



Upsets for seeds Iga Swiatek and Barbora Krejcikova in this stacked Dubai draw



Ostapenko def Swiatek 4-6, 6-1, 7-6(4)

Yastremska def Krejcikova 6-3, 7-6(3)

Vondrousova def Gracheva 6-2, 6-0@DDFTennis #DDFTennis #WTA #Tennis pic.twitter.com/hO5m9mi4ot