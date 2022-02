Η Ryanair δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσεις τις δηλώσεις Τζόκοβιτς.

Η συνέντευξη του Νόβακ Τζόκοβιτς στο BBC έχει σηκώσει πολλή συζήτηση. Ο Σέρβος σταρ αναφέρθηκε σε όσα έγιναν και οδήγησαν στην απέλασή του από την Αυστραλία, παραμονές έναρξης του Αυστραλιανού όπεν.

Παράλληλα ο Τζόκοβιτς δήλωσε σταθερός στις απόψεις του για τον εμβολιασμό και τα σχόλια στο διαδίκτυο είναι ποικίλα.

«Δεν είμαι αντιεμβολιαστής, αλλά θα θυσιάσω τρόπαια αν μου πουν να το κάνω» είναι η δήλωση του Τζόκοβιτς που έχει παίξει περισσότερο μέσα στην ημέρα.

Και οι υπεύθυνοι στα social media της Ryanair βρήκαν την ευκαιρία να σχολιάσουν, σε ανάλογο ύφος.

«Δεν είμαστε αεροπορική εταιρεία, αλλά πετάμε αεροπλάνα» έγραψε η αεροπορική εταιρεία στον λογαριασμό της στο twitter, χρησιμοποιώντας μία ανάρτηση του BBC με τη δήλωση του Τζόκοβιτς.

We're not an airline but we do fly planes #Djokovic pic.twitter.com/ynYkvQu10z