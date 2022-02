Οι Χάλεπ, Κρεϊτσίκοβα, Σφιόντεκ άρχισαν νικηφόρα την παρουσία του στο όπεν του Ντουμπάι.

Τα φαβορί πήραν την πρόκριση στα παιχνίδια της πρεμιέρας από το τουρνουά του Ντουμπάι (WTA 500), που άρχισε σήμερα στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα νίκησε τη Γαλλίδα, Καρολίν Γκαρσιά με 6-4, 7-6(0) και στη φάση των «16» περιμένει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Ιρίνα Μπέγκου και την Νταϊάνα Γιαστραμένκα. Η Τζέσικα Πεγκούλα ξεπέρασε το εμπόδιο της Κόκο Γκάουφ με 6-4, 6-4, ενώ εύκολο έργο είχε η Σιμόνα Χάλεπ με αντίπαλο την Άλισον Ρισκ (6-2, 6-4).

Η Ίγκα Σφιόντεκ νίκησε την Ρωσίδα, Ντάρια Κασάτκινα με 6-1, 6-2, ενώ το ίδιο δυναμικά στο τουρνουά μπήκε και η Πέτρα Κβίτοβα κόντρα στην

Καμίλα Τζόρτζι (6-2, 6-0). Μετά τη Μαρία Σάκκαρη τη συμμετοχή του στο τουρνουά ακύρωσε και η Ανέτ Κονταβέιτ, με την Ελίνα Σβιτόλινα να παίρνει τη θέση της Εσθονής.

A win for @Petra_Kvitova & on to the next round! pic.twitter.com/S5kxthFSGe