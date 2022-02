Η Άνετ Κοντεβέιτ από την Εσθονία είναι η αντίπαλος της Μαρία Σάκκαρη στον τελικό του Όπεν της Αγίας Πετρούπολης.

Το Νο.1 η Μαρία Σάκκαρη και το Νο.2, η Άνετ Κοντεβέιτ ξεπέρασαν όλα τα εμπόδια και την Κυριακή (13/2) θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο όπεν της Αγίας Πετρούπολης.

H Εσθονή νικώντας και τη Λετονή, Γιέλενα Οσταπένκο με 6-3, 6-4 σε μία ώρα και 11 λεπτά, συνέχισε την τρελή πορεία της. Συγκεκριμένα η 26χρονη έφθασε στις 19 σερί indoor, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 18 νικών της Τζαστίν Ένιν από το 2010.

