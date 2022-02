Μετά από θρίλερ στο πρώτο σετ, η Μαρία Σάκκαρη έκανε περίπατο στο δεύτερο και κέρδισε 2-0 την Μέρτενς για να προκριθεί στα ημιτελικά της Αγίας Πετρούπολης.

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά της Αγίας Πετρούπολης.

Μετά από ένα σετ θρίλερ στο πρώτο σετ, έκανε περίπατο στο δεύτερο και κέρδισε την Ελίζ Μέρτενς με 2-0 (7-6, 6-2 μετά από 2 ώρες και 7 λεπτά) για να προκριθεί στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει την Ρουμάνα Ιρίνα Καμέλια Μπέγκου.

Το Νο7 του κόσμου πήρε το πρώτο σετ με δραματικό τρόπο καθώς αμφότερες οι δύο αντίπαλες έχασαν από τρία set point, με την Μαρία να βγαίνει στο τέλος κερδισμένη.

Στο δεύτερο σετ, οι winners της Μαρίας και τα διπλά λάθη της Βελγίδας (είχε 11 στο ματς), έφεραν ένα 5-0 για την Σάκκαρη, που πήγε να κάνει τα εύκολα δύσκολα, αλλά στο τέλος πήρε τη νίκη. Είχε στο παιχνίδι 6 άσους και 39 winners με τον δρόμο για τον τελικό να είναι ανοιχτός πλέον.

Εντυπωσιακά ξεκίνησε η Μαρία με love service game στο ματς. Η Μέρτενς αντέδρασε όμως και με όπλο το σερβίς της ισοφάρισε, ενώ έκανε και το break στη συνέχεια με αβίαστο λάθος της Μαρίας.

Το χαμένο μπάκχαντ της Μέρτενς ωστόσο έδωσε πίσω το break στην Σάκκαρη που ισοφάρισε σε 2-2, με την Βελγίδα να φτάνει ξανά σε διπλό break point και τελικά να το κάνει στην τρίτη ευκαιρία της, από λάθος στο φόρχαντ της Μαρίας.

Με λάθος της Σάκκαρη έγινε το 4-2 για την Βελγίδα που βρέθηκε ξανά με διπλό break point στη συνέχεια. Ομως δύο άσοι και δύο αβίαστα λάθη της Μέρτενς, γλίτωσαν την Σάκκαρη που μείωσε σε 4-3. Εκεί... ξύπνησε η Σάκκαρη καθώς κατάφερε με τα λάθη της Βελγίδας να πάρει πίσω το break και να ισοφαρίσει σε 4-4 και με έναν άσο έκανε την ολική επαναφορά παίρνοντας προβάδισμα 5-4.

Η Μαρία στο σερβίς της αντιπάλου της έφτασε σε δύο σετ πόιντ, αλλά δεν κατάφερε να τα αξιοποιήσει, με την Μέρτενς να ισοφαρίζει σε 5-5. Η Βελγίδα από δύο λάθη της Μαρίας έκανε break και πέρασε μπροστά με 6-5, σερβίροντας για το σετ.

Η Σάκκαρη με υπομονή και μετά από τρεις ευκαιρίες, έκανε το break και πήγε το σετ σε tie break. Εκεί στο 3-3 έγινε το μίνι break από την Σάκκαρη, αλλά το πήρε πίσω η αντίπαλός της από λάθος της Μαρίας. Η Βελγίδα πέρασε μπροστά 5-4 και σέρβιρε στη συνέχεια έφτασε σε διπλό σετ πόιντ (6-4). Με λάθος της Μέρτενς και ένα σμας η Μαρία έφτασε στο 6-6. Η Μέρτενς είχε τρίτο σετ πόιντ, αλλά τα λάθη της έφεραν την Μαρία 8-7 μπροστά και με σερβίς για το 1-0. Και ένα ακόμη λάθος της Βελγίδας έφερε το 1-0 για την Ελληνίδα τενίστρια μετά από 1 ώρα και 16 λεπτά.

Με break ξεκίνησε η Σάκκαρη από δύο συνεχόμενα διπλά λάθη της Μέρτενς. Οι αδύναμες επιστροφές της Μέρτενς έφεραν το 2-0 για την Μαρία. Η Βελγίδα άρχισε να κάνει κι άλλα διπλά λάθη στο σερβίς της και με ένα ακόμη αβίαστο στο φόρχαντ, έδωσε δεύτερο break στην Σάκκαρη που πήρε προβάδισμα 3-0 στο σετ.

Με δυσκολία έκανε το 4-0 μετά από λάθος επιστροφή της αντιπάλου της η οποία νωρίτερα είχε break point. Το 5-0 έγινε από νέο διπλό λάθος της τραγικής Βελγίδας στο δεύτερο σετ. Η Μαρία σέρβιρε για το ματς, αλλά τα λάθη της έδωσαν break στην Μέρτενς που μείωσε 5-1 και στη συνέχεια σε 5-2 στο σερβίς της.

Η Σάκκαρη σέρβιρε για δεύτερη φορά για να κλείσει το ματς με την αντίπαλό της να φτάνει σε 0-40 και να έχει 4 ευκαιρίες συνολικά για break. Τελικά η Μαρία έκλεισε το παιχνίδι και πέρασε στα ημιτελικά.

